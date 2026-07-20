Rajasthan Legal Rights: सरकारी काम अटका है? जानिए ये पांच कानून जो दफ्तरों के चक्कर काटने से आपको बचाएंगे

जब आप ई-मित्र (e-Mitra) या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इन सेवाओं के लिए आवेदन करते हैं, तो आपको एक रसीद मिलती है जिस पर कार्य पूरा होने की अंतिम तिथि लिखी होती है। यदि तय समय में आपका काम नहीं होता है, तो आप संबंधित विभाग के प्रथम या द्वितीय अपील अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लापरवाही बरतने वाले अधिकारी पर जुर्माने का प्रावधान है, जो आपके मानसिक उत्पीड़न के मुआवजे के रूप में भी देखा जाता है।