समय नहीं है? सिर्फ 900 सेकंड की एक्सरसाइज से भी रह सकते हैं हेल्दी, कम हो सकता है बीमारी का खतरा

यूरोपियन हार्ट जर्नल में अक्टूबर 2022 में प्रकाशित एक बड़े अध्ययन ने लगभग 72,000 वयस्कों (जिन्हें अध्ययन शुरू होने पर हृदय रोग या कैंसर नहीं था) पर रिस्ट एक्टिविटी ट्रैकर से एक हफ्ते तक नज़र रखी। सात साल की फॉलो-अप अवधि में पाया गया कि जिन लोगों ने हफ्ते भर में सिर्फ़ 15 मिनट तीव्र (vigorous) गतिविधि की, उनमें किसी भी कारण से मृत्यु का जोखिम लगभग 18% कम था - भले ही यह गतिविधि पूरे हफ्ते में छोटे-छोटे हिस्सों में बंटी हो। जितनी अधिक तीव्र गतिविधि (लगभग 50 मिनट प्रति सप्ताह तक), उतना अधिक लाभ देखा गया, हालांकि सबसे बड़ी छलांग शुरुआती मिनटों में ही मिलती है।