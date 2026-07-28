बैंक अकाउंट में बिना ट्रांजैक्शन के बैलेंस माइनस हो गया? जानिए अपने अधिकार और सही कदम

यहां एक बात बहुत साफ समझ लेनी चाहिए: सिर्फ न्यूनतम बैलेंस (Minimum Balance) न रखने की वजह से बैंक आपके सेविंग अकाउंट को माइनस में नहीं ले जा सकता। RBI के नियमों के मुताबिक बैंकों को यह सुनिश्चित करना होता है कि मिनिमम बैलेंस न रखने पर लगाया गया पेनल्टी चार्ज कभी भी खाते को शून्य से नीचे न ले जाए — यानी बैलेंस ज्यादा से ज्यादा ₹0 तक जा सकता है, माइनस में नहीं। अगर आपका सामान्य बचत खाता सिर्फ इसी वजह से माइनस दिख रहा है, तो यह ग्राहक की गलती नहीं बल्कि बैंक की तरफ से नियम का उल्लंघन है, और आप सीधे इसकी शिकायत कर सकते हैं।