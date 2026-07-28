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73% भारतीय कर्मचारी अब AI का कर रहे यूज, इन नई नौकरियों की मांग में 260% उछाल

भारत में AI करियर तेजी से बदल रहा है। जानिए किन AI जॉब्स की मांग 260% तक बढ़ी, Prompt Engineer की डिमांड क्यों घट रही है और भविष्य के लिए Python, LLM APIs, RAG, Cloud व Kubernetes जैसी कौन-सी स्किल्स सीखना जरूरी है।
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भारत

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Ravi Gupta

Jul 28, 2026

AI for jobs, Indian and AI,

प्रतीकात्मक तस्वीर | Credit- ChatGPT

भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) अब केवल भविष्य का विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह आज के पेशों को सीधे आकार दे रहा है। हाल की रिपोर्टों से साफ है कि AI आधारित करियर तेजी से उभर रहे हैं और देश में AI अपनाने की रफ्तार लगातार बढ़ रही है।

Agentic AI भूमिकाओं में सबसे तेज उछाल

Quess Corp की India AI Workforce Analysis 2026 रिपोर्ट के अनुसार, भारत में AI से जुड़े कुछ सबसे तेज़ी से बढ़ते करियर हैं। Quess Corp-IT Staffing के CEO कपिल जोशी के मुताबिक, Agentic AI Developer भूमिकाओं में साल-दर-साल 260% की वृद्धि हुई है, जबकि Agentic Systems और Model Context Protocol (MCP) पर केंद्रित AI Software Engineer भूमिकाओं में 225% की बढ़त दर्ज हुई है। GenAI और Agentic AI Engineer भूमिकाओं में 205% की वृद्धि हुई है। यह बदलाव इस बात का साफ संकेत है कि कंपनियाँ अब AI को प्रयोगात्मक स्तर से निकालकर वास्तविक व्यावसायिक उपयोग में ला रही हैं।

आंकड़ा / ट्रेंडसरल मतलब
Agentic AI Jobs +260%सबसे तेज़ बढ़ती AI नौकरी
AI Software Engineer +225%AI सिस्टम बनाने वालों की मांग बढ़ी
GenAI Engineer +205%GenAI विशेषज्ञों की भर्ती तेज़
Prompt Engineerमांग अब धीमी
73% कर्मचारी AI इस्तेमाल कर रहेAI अब रोज़मर्रा के काम में
AI टैलेंट 12.5 लाख+ (2027)AI प्रोफेशनल्स तेजी से बढ़ेंगे
AI बाजार 25–35% CAGRइंडस्ट्री तेज़ी से बढ़ रही
40% कंपनियां AI अपना चुकींभारत वैश्विक औसत से आगे
Product Development 62%सबसे ज्यादा AI का उपयोग
Strategy & Operations 56%फैसलों में AI की मदद
Marketing & Sales 55%बिक्री और मार्केटिंग में AI
Supply Chain 48%लॉजिस्टिक्स में AI बढ़ा
20,000 नए GPUsAI इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा
AI Return: $14.4MAI से कमाई बढ़ने की उम्मीद
AI Investment: $25.9Mकंपनियां निवेश बढ़ा रहीं
78% कामगारAI से बड़े बदलाव की उम्मीद
जरूरी स्किल्सPython, LLM, RAG, Cloud, Kubernetes

दिलचस्प बात यह भी है कि Prompt Engineer जैसी शुरुआती दौर की भूमिका की चमक अब फीकी पड़ रही है। हालिया रिपोर्टिंग बताती है कि स्टैंडअलोन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पदों की मांग पिछली दो तिमाहियों से काफी हद तक स्थिर और कम बनी हुई है, क्योंकि कंपनियाँ अब ऐसे इंजीनियर चाहती हैं जो पूरे एजेंटिक या स्वायत्त AI सिस्टम को बना और संचालित कर सकें - सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखने वाले नहीं।

कार्यस्थल पर GenAI का बढ़ता इस्तेमाल

Michael Page की Talent Trends 2026 India रिपोर्ट बताती है कि अब 73% भारतीय पेशेवर कार्यस्थल पर जनरेटिव AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि 2024 में यह आंकड़ा केवल 47% था। यह वृद्धि दिखाती है कि AI अब काम का एक सामान्य और रोज़मर्रा का हिस्सा बन चुका है, न कि कोई नई या असामान्य चीज।

टैलेंट पूल: मांग और आपूर्ति का फासला

सरकारी और उद्योग आंकड़े भी इस बदलाव को रेखांकित करते हैं। NASSCOM की अगस्त 2024 में प्रकाशित रिपोर्ट "Advancing India's AI Skills" के अनुसार, भारत का AI टैलेंट पूल 2022 में 600,000–650,000 था, और 2027 तक इसे 1.25 मिलियन से अधिक तक पहुंचने का अनुमान है - यानी लगभग 15% की वार्षिक वृद्धि दर (CAGR)। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इसी अवधि में भारतीय AI बाज़ार 25-35% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जिसका मतलब है कि मांग और आपूर्ति के बीच का फासला आने वाले वर्षों में और चौड़ा हो सकता है।

AI अपनाने की रफ्तार: भारत वैश्विक औसत से आगे

Deloitte की State of AI in the Enterprise 2026 रिपोर्ट के अनुसार, भारत में उत्पाद विकास (62%), रणनीति और संचालन (56%), मार्केटिंग और बिक्री (55%), और सप्लाई चेन (48%) जैसे क्षेत्रों में AI का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। कुल मिलाकर 40% भारतीय संगठनों ने AI का "महत्वपूर्ण या पूर्ण" उपयोग शुरू कर दिया है - जो वैश्विक औसत लगभग 28% से काफी अधिक है। यानी भारत सिर्फ AI को आजमा नहीं रहा, बल्कि उसे व्यापक स्तर पर अपने कामकाज में उतार भी रहा है।

सरकारी निवेश: कंप्यूटिंग पावर और अरबों डॉलर की उम्मीद

AI अवसंरचना को मज़बूत करने के लिए सरकार ने भी ठोस कदम उठाए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने India AI Impact Summit 2026 के दूसरे दिन घोषणा की कि मौजूदा 38,000 GPUs के अतिरिक्त जल्द ही 20,000 और GPUs जोड़े जाएंगे, ताकि देश की कंप्यूटिंग क्षमता को व्यापक बनाया जा सके।

इसी कड़ी में, SAP के Value of AI Report 2026 के अनुसार, भारत में Agentic AI से मिलने वाला रिटर्न अगले दो वर्षों में पांच गुना बढ़कर 14.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है। साथ ही, भारतीय संगठनों की AI में योजनाबद्ध निवेश राशि 25.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो अगले दो वर्षों में 45% तक बढ़ेगी।

AI अब सिर्फ तकनीकी क्षेत्र तक सीमित नहीं

इन सब आंकड़ों से यह साफ हो जाता है कि भारत में AI आधारित करियर अब सिर्फ कोर तकनीकी विशेषज्ञों तक सीमित नहीं रह गए हैं। ETS के 2026 Human Progress Report के अनुसार, भारत में 78% कामगार बड़े AI-प्रेरित बदलावों की उम्मीद कर रहे हैं - यह आंकड़ा इंडोनेशिया (80%) के बाद दुनिया में दूसरा सबसे ऊंचा है, और वियतनाम (76%) से भी अधिक है। यह दिखाता है कि AI सिर्फ IT या तकनीकी क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि सामान्य कार्यस्थलों पर भी गहराई से प्रवेश कर चुका है।

भविष्य के लिए क्या सीखना जरूरी है?

भारत में AI आधारित करियर अब केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि एक वास्तविकता बन चुके हैं। Agentic AI Developer, GenAI Engineer, AI Architect जैसे नए पदों की मांग तेज़ी से बढ़ रही है, जबकि पारंपरिक Prompt Engineer जैसी भूमिकाओं की चमक धीरे-धीरे फीकी पड़ रही है। साथ ही, AI अपनाने की गति, सरकारी निवेश, और कौशल विकास की पहलें इस क्षेत्र को और मज़बूत कर रही हैं।

जो लोग भविष्य के पेशों में कदम रखना चाहते हैं, उन्हें AI के मूल सिद्धांतों को समझना, Python, LLM APIs, RAG, क्लाउड डिप्लॉयमेंट और Kubernetes जैसे तकनीकी कौशल सीखना, और सबसे ज़रूरी - AI को व्यावसायिक संदर्भ में लागू करने की क्षमता विकसित करनी होगी। यह समय है AI को गहराई से समझने और आगे बढ़ने का, क्योंकि भविष्य अब सिर्फ आने वाला नहीं, बल्कि यहीं और अभी मौजूद है।

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Updated on:

28 Jul 2026 12:23 pm

Published on:

28 Jul 2026 12:23 pm

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