73% भारतीय कर्मचारी अब AI का कर रहे यूज, इन नई नौकरियों की मांग में 260% उछाल

Quess Corp की India AI Workforce Analysis 2026 रिपोर्ट के अनुसार, भारत में AI से जुड़े कुछ सबसे तेज़ी से बढ़ते करियर हैं। Quess Corp-IT Staffing के CEO कपिल जोशी के मुताबिक, Agentic AI Developer भूमिकाओं में साल-दर-साल 260% की वृद्धि हुई है, जबकि Agentic Systems और Model Context Protocol (MCP) पर केंद्रित AI Software Engineer भूमिकाओं में 225% की बढ़त दर्ज हुई है। GenAI और Agentic AI Engineer भूमिकाओं में 205% की वृद्धि हुई है। यह बदलाव इस बात का साफ संकेत है कि कंपनियाँ अब AI को प्रयोगात्मक स्तर से निकालकर वास्तविक व्यावसायिक उपयोग में ला रही हैं।