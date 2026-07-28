राजस्थान की 6 अनोखी रोटियां: खोबा से बीजड़ तक, हर रोटी की अपनी दिलचस्प कहानी

राजस्थानी रोटी की विविधता में खोबा रोटी का खास स्थान है। "खोबा" शब्द का अर्थ ही गड्ढा या दबाव होता है। आधी पकी रोटी को उंगलियों से हल्के-हल्के दबाकर उस पर छोटे-छोटे समान गड्ढे बनाए जाते हैं। ये गड्ढे सिर्फ देखने में सुंदर नहीं लगते, बल्कि रोटी को समान रूप से पकाने में भी मदद करते हैं। बाद में इन्हीं गड्ढों में घी भर दिया जाता है, जिससे रोटी का स्वाद और खुशबू दोनों दोगुने हो जाते हैं। मारवाड़ क्षेत्र में लोक-परंपरा के अनुसार इसे लगभग 500 साल पुराना माना जाता है - कहा जाता है कि रेगिस्तान से ऊंटों के जरिए व्यापार करने जाने वाले व्यापारी इस रोटी को साथ रखते थे, क्योंकि यह जल्दी खराब नहीं होती थी और लंबे सफर में पौष्टिकता बनाए रखती थी।