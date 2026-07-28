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राजस्थान की 6 अनोखी रोटियां: खोबा से बीजड़ तक, हर रोटी की अपनी दिलचस्प कहानी

खोबा रोटी, बाजरे की रोटी, बीजड़ और टिक्कड़ जैसी राजस्थानी रोटियों का इतिहास, खासियत और रेगिस्तानी जीवन से उनके गहरे संबंध के बारे में जानिए।
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भारत

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Ravi Gupta

Jul 28, 2026

Rajasthan Ki Roti, Rajasthan food history,

प्रतीकात्मक फोटो | Credit- ChatGPT AI

राजस्थान की रोटी सिर्फ एक भोजन नहीं है - यह रेगिस्तान में सदियों से चली आ रही जीवटता, रचनात्मकता और परंपरा की कहानी है। यहां की हर रोटी के पीछे एक वजह है: कभी पानी की कमी, कभी लंबी यात्राएं, तो कभी अलग-अलग समुदायों की खान-पान की परंपराएं।

आइए, राजस्थान की रोटी के इतिहास और उसकी विविधता को करीब से समझते हैं।

रेगिस्तान ने सिखाई रोटी बनाने की कला

राजस्थान की जलवायु शुष्क है और यहां पानी की भारी कमी रहती है। इसी वजह से यहां के लोगों ने ऐसे अनाजों को अपनाया जो कम पानी में भी उग सकें और लंबे समय तक खराब न हों। बाजरा, ज्वार, मकई और चने का आटा - ये चारों राजस्थानी रसोई के आधार स्तंभ बन गए। गेहूं की तुलना में ये अनाज न सिर्फ रेगिस्तानी खेती के लिए उपयुक्त थे, बल्कि इनसे बनी रोटियां भी लंबे सफर या खेतों में काम के दौरान साथ ले जाने के लिए आदर्श साबित हुईं।

तंदूर की जड़ें: कालीबंगा से आज तक

दिलचस्प बात यह है कि तंदूर जैसी तकनीक राजस्थान में कोई नई बात नहीं है। हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित कालीबंगा - जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है - वहां हुए उत्खनन में घरों के आंगन में तंदूर मिले हैं। शोध बताते हैं कि उस दौर के लोग तंदूर को आंगन के उत्तरी कोने में, जमीन के ऊपर और नीचे दोनों तरह से बनाते थे, ताकि धुआं घर के भीतर न फैले। यही सोच-समझकर बनाई गई तकनीक बाद में राजस्थान के पारंपरिक "सिगड़ी" या "अंगीठी" के रूप में विकसित हुई, जिन पर आज भी गांवों में रोटियां सेंकी जाती हैं।

खोबा रोटी: गड्ढों में छुपा स्वाद

राजस्थानी रोटी की विविधता में खोबा रोटी का खास स्थान है। "खोबा" शब्द का अर्थ ही गड्ढा या दबाव होता है। आधी पकी रोटी को उंगलियों से हल्के-हल्के दबाकर उस पर छोटे-छोटे समान गड्ढे बनाए जाते हैं। ये गड्ढे सिर्फ देखने में सुंदर नहीं लगते, बल्कि रोटी को समान रूप से पकाने में भी मदद करते हैं। बाद में इन्हीं गड्ढों में घी भर दिया जाता है, जिससे रोटी का स्वाद और खुशबू दोनों दोगुने हो जाते हैं। मारवाड़ क्षेत्र में लोक-परंपरा के अनुसार इसे लगभग 500 साल पुराना माना जाता है - कहा जाता है कि रेगिस्तान से ऊंटों के जरिए व्यापार करने जाने वाले व्यापारी इस रोटी को साथ रखते थे, क्योंकि यह जल्दी खराब नहीं होती थी और लंबे सफर में पौष्टिकता बनाए रखती थी।

मिस्सी रोटी: राजस्थान और पंजाब की साझा विरासत

मिस्सी रोटी को अक्सर सिर्फ राजस्थान की रोटी समझा जाता है, लेकिन असल में यह उत्तर भारत - खासतौर पर राजस्थान और पंजाब - दोनों की साझा पारंपरिक रोटी है। इसे गेहूं के आटे और बेसन के मिश्रण से बनाया जाता है, जिसमें अजवाइन, हींग, हल्दी और धनिया पत्ती जैसे मसाले मिलाए जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसके दो प्रचलित रूप हैं - राजस्थानी संस्करण में अजवाइन डाली जाती है, जबकि पंजाबी संस्करण में मेथी का इस्तेमाल होता है। यह रोटी घी के साथ सिकती है और दही, अचार या चटनी के साथ परोसी जाती है।

बाजरे की रोटी: रेगिस्तान की जीवनरेखा

बाजरे की रोटी, जिसे कई जगह "रोटला" या "भाकरी" भी कहा जाता है, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय पारंपरिक रोटियों में से एक है। हालांकि बाजरे की खेती राज्य के कुछ ही हिस्सों में होती है, फिर भी इसकी रोटी पूरे क्षेत्र में पसंद की जाती है। गांवों में इसे परंपरागत रूप से गोबर के कंडों पर पकाया जाता है, जो इसे एक खास भुना हुआ स्वाद देता है। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में लोगों का मुख्य आहार आज भी बाजरे की रोटी, लहसुन की चटनी और प्याज का सादा लेकिन पौष्टिक मेल है।

बीजड़ रोटी और टिक्कड़: मिश्रित आटे का जादू

राजस्थान की रोटी-परंपरा में मिश्रित आटे से बनी रोटियों का भी अहम स्थान है। बीजड़ रोटी ज्वार और बेसन के मिश्रण से बनाई जाती है, जो स्वाद और पोषण दोनों में समृद्ध होती है। वहीं टिक्कड़ नामक मोटी रोटियां - जैसे कंदा-टमाटर टिक्कड़ और बाजरा-मूली टिक्कड़ - स्थानीय सब्जियों को आटे में मिलाकर बनाई जाती हैं, जिससे एक ही रोटी में सब्जी और अनाज दोनों का स्वाद मिल जाता है। ये रोटियां खासतौर पर सर्दियों में और खेतों में काम करने वाले किसानों के बीच लोकप्रिय हैं।

समुदायों की विविधता, रोटी की विविधता

राजस्थान की रोटी का विकास यहां की विविध धार्मिक और जातीय पृष्ठभूमियों से भी गहराई से जुड़ा है। जहां राजपूत समुदाय पारंपरिक रूप से मांसाहारी व्यंजनों को पसंद करता था, वहीं ब्राह्मण, जैन और बिश्नोई समुदायों ने पूरी तरह शाकाहारी भोजन को अपनाया। कई मारवाड़ी परिवार आज भी जैन खान-पान सिद्धांतों का पालन करते हुए बिना प्याज़-लहसुन के भोजन बनाते हैं और स्वाद के लिए हींग का इस्तेमाल करते हैं। यही सामाजिक विविधता रोटी के प्रकारों और उनके उपयोग में भी साफ झलकती है।

भारत की प्रतिष्ठित खाद्य लेखिका मैरियम एच. रेशी, जो द फ्लेवर ऑफ स्पाइस की राइटर हैं, इस बात पर जोर देती हैं कि भारत जैसे विशाल देश में एक ही क्षेत्र के भीतर भी अलग-अलग समुदायों के खान-पान में भारी भिन्नता होती है, जिस वजह से किसी एक व्यंजन-परंपरा को पूरे क्षेत्र पर थोपना मुश्किल है। यह बात राजस्थान पर पूरी तरह लागू होती है - मारवाड़ी, मेवाड़ी और बीकानेरी जैसी उप-परंपराओं की रोटियां एक-दूसरे से काफी अलग हैं।

एक नजर में: राजस्थान की प्रमुख रोटियां

रोटी का नामखासियत
खोबा रोटीरोटी के गड्ढों में घी से भरी मोटी और कुरकुरी
मिस्सी रोटीगेहूं के आटे और बेसन से बनी,
अजवाइन-हींग वाली मसालेदार रोटी
बाजरे की रोटी (रोटला/भाकरी)गोबर के कंडों पर पकाई गई
बीजड़ रोटीज्वार और बेसन के मिश्रण से बनी
टिक्कड़सब्ज़ियों (कंदा-टमाटर, बाजरा-मूली) के साथ बनी
सिगड़ी/तंदूरी रोटीमिट्टी के परंपरागत ओवन में पकाई गई रोटी
टेबल में राजस्थान की कुछ प्रमुख रोटियों और उनकी खासियत को संक्षेप में देखा जा सकता है

आज भी जिंदा है यह परंपरा

आज भी राजस्थान की पारंपरिक रसोई में रोटियां, खासकर बाजरे की रोटी, दाल बाटी चूरमा जैसे व्यंजनों के साथ शान से परोसी जाती हैं। यह दिखाता है कि सदियों पुरानी यह परंपरा आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी पहले थी। राजस्थान की रोटी केवल पेट भरने का ज़रिया नहीं, बल्कि जलवायु, संसाधन, संस्कृति और रचनात्मकता के संगम की एक जीती-जागती मिसाल है।

संक्षेप में कहें तो राजस्थान की रोटी का यह सफर कुछ यूं रहा है - प्रारंभिक समय में स्थानीय अनाजों और मिट्टी के तंदूरों का इस्तेमाल, फिर खोबा रोटी, रोटला-भाकरी, मिस्सी रोटी, बीजड़ रोटी और टिक्कड़ जैसी विविध किस्मों का विकास, सामाजिक और धार्मिक विविधता से प्रभावित अलग-अलग परंपराएं, और आज भी पारंपरिक भोजन में रोटी की केंद्रीय भूमिका। यही विविधता राजस्थान की रोटी को भारत की सबसे समृद्ध और दिलचस्प खान-पान परंपराओं में से एक बनाती है।

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Updated on:

28 Jul 2026 11:36 am

Published on:

28 Jul 2026 11:36 am

Hindi News / Patrika+ / राजस्थान की 6 अनोखी रोटियां: खोबा से बीजड़ तक, हर रोटी की अपनी दिलचस्प कहानी

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