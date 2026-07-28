महिलाओं की सेहत का सीक्रेट हैं ये 5 सुपरफूड्स, क्या आपकी डाइट में हैं शामिल?

इसके अलावा, भारतीय पारंपरिक सुपरफूड्स की ओर रुझान लगातार बढ़ रहा है। 2026 में पोषण विज्ञान और उपभोक्ता व्यवहार से जुड़े सर्वे यह स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत में उपलब्ध देसी सुपरफूड्स जैसे रागी, मिलेट्स, आंवला और हल्दी पोषकता के मामले में किसी भी विदेशी सुपरफूड से कम नहीं हैं। रागी विशेष रूप से मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने में मददगार माना जाता है, जबकि आंवला विटामिन C और एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर होने के लिए जाना जाता है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन सूजन-रोधी गुणों के लिए मशहूर है।