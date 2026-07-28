स्पेन तक पहुंची फ्रांस की आग: 3 लाख से अधिक लोग बेघर, कितने घातक हैं आग के बादल? जिसके कारण यूरोप में मची तबाही



यूरोप और खासकर फ्रांस के लिए यह स्थिति पूरी तरह नई है। विशेषज्ञों के मुताबिक, फ्रांस में इतने बड़े पैमाने पर फायर क्लाउड बनना देश के इतिहास में पहली बार दर्ज किया गया है। विशेषज्ञो ने चेतावनी दी है कि फायर क्लाउड एक दुर्लभ घटना है। यह घटना अब धीरे-धीरे आम होती जा रही है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन है। अब यह घटना दुनिया भर के जंगलों की आग के लिए ज्यादा प्रतिकूल और खतरनाक परिस्थितियां बना रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले वर्षों में ऐसे फायर क्लाउड बनने की आवृत्ति और तीव्रता, दोनों में बढ़ोतरी की आशंका है।