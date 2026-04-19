महराजगंज में दंपति की दर्दनाक मौत, ट्रैक्टर के हुक से निकला जनरेटर मचाया मौत का तांडव…हवा में उछल कर सड़क पर गिरे

फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उनकी शिनाख्त के प्रयास जारी हैं। आसपास के थानों और जनपदों को भी सूचना दे दी गई है। पुलिस ने आरोपी चालक को वाहन समेत हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में लापरवाही की आशंका जताई गई है।

हादसे के बाद इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह असुरक्षित तरीके से भारी सामान को सड़क पर ले जाना लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है। लोगों ने प्रशासन से सख्त कारवाई की मांग की है।