पुलिस से भिड़े पशु तस्कर, मुठभेड़ में दो को गोली मार दबोचा… तीसरा जंगल में फरार

शनिवार सुबह करीब पांच बजे इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ पनवड़िया पुल के पास गश्त कर रहे थे। तभी तीन संदिग्धों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गोली मारकर दबोच लिया। मुठभेड़ में अब्दुल रहमान (35) निवासी धौराटांडा, भोजीपुरा के बाएं पैर में और दानिश कुरैशी (26) निवासी धौराटांडा, भोजीपुरा के दाहिने पैर में गोली लगी। दोनों को घायल अवस्था में सीएचसी बहेड़ी भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।