इज़रायली सेना ने गाज़ा में अपार्टमेंट बिल्डिंग पर किया हमला, 8 लोगों की हुई मौत

इज़रायल-हमास युद्ध (Israel-Hamas War) की वजह से गाज़ा में तबाही मच चुकी है और जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की वजह से इस युद्ध के कारण अब तक करीब 70,373 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें करीब 20,179 बच्चे शामिल हैं। वहीँ करीब 171,079 लोगों के घायल होने की रिपोर्ट है। युद्धविराम के बाद के आंकड़े पर गौर किया जाए, तो इसके बाद से अब तक करीब 383 लोग मारे जा चुके हैं और करीब 1,002 लोग घायल हुए हैं। युद्ध की वजह से गाज़ा और अन्य फिलिस्तीनी इलाकों में बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचा है। लाखों लोग विस्थापित हो गए हैं। फिलिस्तीनी मुश्किल हालात में जीने के लिए मजबूर हैं।