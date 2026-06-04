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Train Cancelled: पुरी जाने वाले यात्रियों को झटका! 20 जून तक कई एक्सप्रेस ट्रेनें प्रभावित, जारी हुई लिस्ट

Puri Train Cancelled News: पुरी जाने वाले यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। ईस्ट कोस्ट रेलवे के खुर्दा रोड मंडल अंतर्गत पुरी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म उन्नयन कार्य के चलते 3 जून से 20 जून 2026 के बीच कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा।

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रायपुर

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Khyati Parihar

Jun 04, 2026

Train Cancelled

पुरी जाने वाले यात्रियों को झटका (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Train Cancelled: ईस्ट कोस्ट रेलवे के खुर्दा रोड रेल मंडल के अंतर्गत पुरी स्टेशन पर प्लेटफार्म उन्नयन का कार्य किया जा रहा है। इस वजह से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संबंधित कुछ यात्री गाड़िया प्रभावित रहेगी। इस दौरान दस ट्रेनों को पुरी के स्थान पर मालतीपाटपुर स्टेशन में समाप्त/प्रारम्भ किया जाएगा।

मालतीपाटपुर स्टेशन में गाड़ियां होंगी समाप्त

रायपुर रेल मंडल के सीनियर PRI शिव प्रसाद ने बताया कि खुर्दा रोड रेल मंडल के पुरी स्टेशन पर प्लेटफार्म उन्नयन कार्य के कारण कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। 3 जून से 20 जून तक अलग-अलग तारीख में ट्रेन प्रभावित रहेगी। इस दौरान उक्त गाड़ियां पुरी के स्थान पर मालतीपाटपुर स्टेशन में समाप्त और प्रारम्भ होगी।

ये गाडि़यां रहेंगी प्रभावित

  • 07 व 14 जून गाड़ी संख्या 12145 एलटीटी-पुरी एक्सप्रेस, मालतीपाटपुर स्टेशन में समाप्त होगी। वहीं 09 व 16 जून को गाड़ी संख्या 12146 पुरी-लोकमान्य तिलक टर्मिनस (एलटीटी) एक्सप्रेस, मालतीपाटपुर स्टेशन से प्रारम्भ होगी।
  • 05 व 12 जून को गाड़ी संख्या 12993 गांधीधाम-पुरी एक्सप्रेस मालतीपाटपुर स्टेशन में समाप्त होगी। साथ ही 08 व 15 जून गाड़ी संख्या 12994 पुरी-गांधीधाम एक्सप्रेस मालतीपाटपुर स्टेशन से प्रारम्भ होगी।
  • 03, 10, व 17 जून को गाड़ी संख्या 22973 गांधीधाम-पुरी एक्सप्रेस मालतीपाटपुर स्टेशन में समाप्त होगी। 06, 13 व 20 जून गाड़ी संख्या 22974 पुरी-गांधीधाम एक्सप्रेस मालतीपाटपुर स्टेशन से प्रारम्भ होगी।
  • 09 व 16 जून को गाड़ी संख्या 20917 इंदौर-पुरी एक्सप्रेस हमसफर एक्सप्रेस मालतीपाटपुर स्टेशन में समाप्त होगी। 04, 11 व 18 जून को गाड़ी संख्या 20918 पुरी-इंदौर हमसफर एक्सप्रेस मालतीपाटपुर स्टेशन से प्रारम्भ होगी।
  • 07 व 14 जून को गाड़ी संख्या 20471 श्री गंगानगर-पुरी एक्सप्रेस मालतीपाटपुर स्टेशन में समाप्त होगी। 10 व 17 जून को गाड़ी संख्या 20472 पुरी-श्री गंगानगर एक्सप्रेस मालतीपाटपुर स्टेशन से प्रारम्भ होगी।

03 जून से 02 जुलाई तक चलेगी स्पेशल ट्रेन

76 एक्सप्रेस सहित 86 ट्रेनें बहाल

वहीं रेलवे प्रशासन ने 7 जून से 19 जून के बीच अस्थायी रूप से निरस्त की गई कुल 86 ट्रेनों के संचालन को फिर से बहाल करने का निर्णय लिया है। इनमें 76 एक्सप्रेस और 10 पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। यह फैसला चांपा स्टेशन पर चल रहे चौथी रेल लाइन के निर्माण कार्य (नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य) के कारण लिए गए पूर्व निर्णय को वापस लेते हुए किया गया है। रेलवे ने बताया कि यात्रियों की भारी असुविधा को देखते हुए इस कार्य को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।

इन राज्यों के यात्रियों को बड़ी राहत

इन ट्रेनों के दोबारा शुरू होने से छत्तीसगढ़ के साथ-साथ पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश सहित कई राज्यों के लाखों यात्रियों को राहत मिलेगी। लंबे रूट की ट्रेनें फिर से अपने निर्धारित समय और पूरे मार्ग पर संचालित होंगी।

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Published on:

04 Jun 2026 07:24 am

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