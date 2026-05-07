कैबिनेट विस्तार में बीजेपी के 5 और जदयू के 3 सरप्राइज, पहली बार मंत्री बने ये 8 नेता

केदार गुप्ता: कुढ़नी से विधायक केदार गुप्ता को मंत्रिमंडल में शामिल करना भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा है। वैश्य समुदाय (तेली) से आने वाले केदार गुप्ता ने पंचायत स्थर पर अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, वो 15 साल तक मुखिया रहे, इसके बाद वो 2015 में पहली बार विधायक बने, लेकिन 2020 में हार गए और फिर साल 2022 के उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज कर उन्होंने अपनी ताकत दिखाई थी। इसके बाद उन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव में भी बड़ी जीत हासिल की। उन्हें मंत्री बनाकर पार्टी ने पिछड़ों और व्यापारियों के वर्ग को साधने की कोशिश की है।