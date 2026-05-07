कुत्ते पर जहर का सफल प्रयोग, फिर दिल्ली में जहरीले लड्डू खिलाकर 3 की हत्या; 550 पन्नों की चार्जशीट

Kamruddin Baba Tantrik Case: अंधविश्वास और लालच का मेल किस कदर जानलेवा हो सकता है, इसकी एक रूहानी कांपने वाली तस्वीर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में सामने आई है। खुद को 'धन वर्षा' कराने वाला तांत्रिक बताने वाले 72 वर्षीय कमरुद्दीन बाबा उर्फ नसीरुद्दीन ने अपनी 'आसान कमाई' के लिए न केवल इंसानों का कत्ल किया, बल्कि बाकायदा जहर का 'ट्रायल' एक बेजुबान कुत्ते पर किया था। दिल्ली पुलिस द्वारा अदालत में दाखिल 550 पन्नों की इस चार्जशीट ने इस सीरियल किलर तांत्रिक के खौफनाक तौर-तरीकों की पोल खोल दी है।