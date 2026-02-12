यूपी में 2 हत्या और दिल्ली में 3…कांडी कमरुद्दीन ने राजस्थान में भी किया कांड, तांत्रिक ने उगला जहरीले लड्डू का राज

आपको बता दें कि बीते रविवार पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर खड़ी एक कार से तीन लोगों के शव बरामद हुए थे। शुरुआत में यह साफ नहीं हो पाया था कि मामला हत्या का है या सामूहिक आत्महत्या का, जिसके चलते पुलिस पिछले दो दिनों से लगातार जांच में जुटी हुई थी। जांच के दौरान जब घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, तो सामने आया कि कार में तीन नहीं बल्कि चार लोग सवार थे। इसके बाद पुलिस का संदेह और गहरा हो गया। मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल रिकॉर्ड के विश्लेषण के आधार पर पुलिस ने एक दर्जन से अधिक तांत्रिकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, क्योंकि जानकारी मिली थी कि तीनों मृतक घटना से पहले किसी तांत्रिक से मिलने गए थे।