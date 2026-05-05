Tamil Nadu Election Result: सिर्फ 1 वोट से जीते टीवीके के श्रीनिवास सेतुपति

देश के चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश समेत 5 राज्यों में सोमवार को विधानसभा चुनावों के परिणाम (Assembly Election Results) सामने आ गए। तमिलनाडु (Tamilnadu) में सभी को चौकाते हुए एक्टर विजय (Vijay) की टीवीके - तमिलगा वेट्री कड़गम पार्टी (TVK - Tamilaga Vettri Kazhagam) ने सभी को चौंकाते हुए 108 सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि टीवीके को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस (Congress) और अन्य क्षेत्रीय दलों से समर्थन के दम पर विजय का मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है। यूं तो इस चुनाव में कई ऐसी चीज़ें देखने को मिलीं, जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी और इनमें एक है टीवीके नेता श्रीनिवास सेतुपति (Srinivasa Sethupathi) की जीत का अंतर।