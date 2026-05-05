बहुमत के जादुई आंकड़े से दूर थलापति विजय, फिर कैसे बनाएंगे सरकार; ये है समीकरण

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, TVK ने सबसे बड़ा दल बनते हुए 108 सीटें हासिल की हैं। इसके बाद द्रविड़ मुनेत्र कझगम (DMK) को 59 सीटें मिली हैं, जबकि अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम (AIADMK) ने 47 सीटों पर जीत दर्ज की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) को 5 सीटें मिली हैं। वहीं पट्टाली मक्कल काची (PMK) ने 4 सीटें जीती हैं। अन्य दलों में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI), विदुथलाई चिरुथिगल काची (VCK) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) [CPI(M)] को 2-2 सीटें मिली हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी (BJP), देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कझगम (DMDK) और अम्मा मक्कल मुनेत्र कझगम (AMMK) को 1-1 सीट पर जीत मिली है।