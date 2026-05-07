ये क्या! शपथ से पहले ही CM घोषित हुए थलापति विजय, नए ट्रेलर में थिएटर में झूम उठे फैंस

थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम ने इस बार तमिलनाडु चुनाव में ऐसा प्रदर्शन किया, जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 234 सीटों वाली विधानसभा में टीवीके ने 108 सीटें जीतकर खुद को सबसे बड़ी पार्टी बना लिया। राजनीति में विजय की एंट्री को पहले लोग सिर्फ स्टारडम का असर मान रहे थे, लेकिन चुनावी नतीजों ने यह साबित कर दिया कि विजय अब सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि जनता के नए नेता बन चुके हैं।