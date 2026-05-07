बेवफाई के अलावा थलापति विजय की पत्नी ने कोर्ट में लगाए ये गंभीर आरोप, तमिलनाडु में जीत के बाद फिर तेज हुई चर्चा

लेकिन वक्त के साथ इस रिश्ते में दूरियां आने लगीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक संगीता ने अदालत में दावा किया कि साल 2021 के बाद विजय के व्यवहार में बदलाव आने लगा था। उन्होंने कोर्ट में कहा कि वो खुद को धीरे-धीरे विजय की जिंदगी से अलग महसूस करने लगी थीं। संगीता का आरोप है कि विजय का एक अभिनेत्री के साथ कथित तौर पर बेहद करीबी रिश्ता बन गया था, जिसने उनके वैवाहिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। दिसंबर 2025 से ही संगीता ने तलाक की अर्जी दायर की हुई है।