टीएमसी में बगावत के सुर: नेताओं ने खुले आम अभिषेक बनर्जी पर फोड़ा हार का ठीकरा, ममता की बैठक में नहीं आए कई विधायक

Bengal Election Result: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब पार्टी के अंदर बगावती सुर सामने आने लगे हैं। कई नेताओं ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर इस हार का ठीकरा फोड़ दिया है। कई नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर सवाल उठाए हैं। पार्टी इस चुनाव में 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई जबकि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ राज्य में सरकार बनाने जा रही है। इस करारी हार को लेकर मालदा के वरिष्ठ तृणमूल नेता और पूर्व मंत्री कृष्णेंदु नारायण चौधरी ने सीधे तौर पर चुनावी हार के लिए अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि पार्टी अब राजनीतिक संगठन कम और 'कॉरपोरेट कंपनी' ज्यादा बन गई है। अपने बयान में उन्होंने चुनावी मैनेजमेंट कंपनी I-PAC को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि I-PAC का पार्टी में इतना प्रभाव बढ़ गया। जिससे पुराने नेताओं की बात शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच ही नहीं पाती थी।