बीजेपी में जाएंगे टीएमसी के नौ विधायक ? ममता बनर्जी की बुलाई बैठक से रहे गायब तो बढ़ीं अटकलें

जानकारी के मुताबिक, इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में कुल 80 नवनिर्वाचित विधायकों में से केवल 71 ही शामिल हुए। हालांकि, टीएमसी नेतृत्व का कहना है कि इन विधायकों ने पूर्व सूचना दी थी और वे अपने-अपने क्षेत्रों में चुनाव के बाद की हिंसा को नियंत्रित करने में जुटे हैं। इसके अलावा उत्तर बंगाल के कुछ विधायकों को वहीं रुकने के लिए कहा गया था। लेकिन, हार के फौरन बाद हुई इस पहली बड़ी बैठक से इतनी संख्या में विधायकों का गायब रहना कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है और इसे महज संयोग नहीं माना जा रहा है।