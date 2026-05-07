बीच सफारी इटैलियन सैलानियों की लगी लॉटरी, गुजराती दूल्हे ने दिया देसी शादी का शानदार न्योता!

Gujarati Groom: इंटरनेट की दुनिया में हर दिन कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, जो हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही दिल छू लेने वाला वीडियो छाया हुआ है। इस शानदार वीडियो में एक गुजराती दूल्हे ने अपनी बेहतरीन मेहमान-नवाजी से न केवल विदेशियों का, बल्कि पूरी दुनिया के इंटरनेट यूजर्स का भी दिल जीत लिया है। दरअसल, एक जंगल-सफारी का आनंद लेने के दौरान इस शख्स की मुलाकात इटली से आए कुछ पर्यटकों से हुई। बातों का सिलसिला ऐसा बढ़ा कि दूल्हे ने उन्हें सीधे अपनी शादी में आने का न्योता दे डाला।