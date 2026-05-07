बंगाल में BJP के जीतते ही बड़ा उलटफेर, ‘द बंगाल फाइल्स’ पर पलटा गया ममता बनर्जी का फैसला?

अब बंगाल चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद माहौल बदलता नजर आ रहा है। इसी के बाद फिल्म को राज्य में रिलीज करने की तैयारी तेज हो गई है। विवेक अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट शेयर कर अपनी लड़ाई और संघर्ष का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ा, कई एफआईआर दर्ज हुईं और यहां तक कि उन्हें बंगाल में ‘कैंसल’ करने की कोशिश भी की गई। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।