राहुल गांधी ने अपने हाथों से मल्लिकार्जुन खरगे का जूता किया सही, वीडियो हुआ वायरल

Rahul Gandhi: राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकाजुर्न खरगे के जूते को अपने हाथों से सही करते हुए देखे जा सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष अपने कमरे से निलकते वक्त अपने जूते के पास पहुंचते हैं। तभी उनका एक सहयोगी उनके जूते को अपने पैरों से ठीक करता हुआ नजर आ रहा है। इसके तुरंत बाद राहुल गांधी अपने हाथों से मल्लिकार्जुन खरगे के जूते को सही करते हुए वीडियो में देखे जा सकते हैं। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।