दिल्ली गैंगरेप वाली बस: कागजों पर ‘जब्त’ फिर कैसे बिहार तक ढो रही थी सवारियां?, डीएम ने दिए जांच के आदेश

11 मई की रात दिल्ली के रानी बाग इलाके में बस के अंदर एक महिला देर रात बिहार जाने वाली बस में सवार हुई थी। महिला ने आरोप लगाया कि बस चालक और उसके कंडक्टर ने रास्ते में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस मामले में सबसे हैरान करने वाला तथ्य यह है कि घटना की सूचना देने के लिए पीसीआर (PCR) कॉल पीड़िता ने किसी और के नहीं, बल्कि आरोपी के ही फोन से की थी। बहरहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर बस को जब्त कर लिया है। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि बस पर पहले से ही भारी जुर्माना और नियम उल्लंघन के कारण कार्रवाई दर्ज थी, जिसके चलते वह पहले से ही विभागीय निगरानी में थी।