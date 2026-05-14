बाहुबली अनंत सिंह के हथियारों की होगी जांच, लाइसेंस और बैलिस्टिक टेस्ट करेगी पुलिस; कल पेश होने का निर्देश

पुलिस कप्तान विनय तिवारी के निर्देश पर मीरगंज पुलिस इस मामले की वैज्ञानिक ढंग से जांच कर रही है। पुलिस का मुख्य उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि वायरल वीडियो में जो हथियार दिख रहे हैं, वे लाइसेंसी थे या अवैध। इसके लिए वीडियो और हथियारों की प्रामाणिकता की पुष्टि के लिए उन्हें विधि विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) भेजा जाएगा। बैलिस्टिक टेस्ट से पुलिस यह पता लगाएगी कि क्या वीडियो में दिख रहे हथियारों से फायरिंग की गई थी और क्या वे प्रतिबंधित श्रेणी के तो नहीं हैं। यदि हथियार लाइसेंसी पाए भी जाते हैं, तो पुलिस इस बात की जांच करेगी कि क्या किसी सार्वजनिक समारोह के दौरान उनका प्रदर्शन हथियार लाइसेंस को नियंत्रित करने वाले नियमों का उल्लंघन है या नहीं।