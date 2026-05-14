बाहुबली अनंत सिंह के हथियारों की होगी जांच, लाइसेंस और बैलिस्टिक टेस्ट करेगी पुलिस; कल पेश होने का निर्देश

बाहुबली विधायक अनंत सिंह
Anant Singh: बिहार के गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमराव गांव में एक जनेऊ समारोह के दौरान हथियारों के प्रदर्शन का एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मोकामा से जदयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में गोपालगंज पुलिस ने एक नोटिस जारी कर अनंत सिंह को 15 मई को मीरगंज थाने में पेश होने का निर्देश दिया है। थाने में अनंत सिंह के सभी हथियारों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा।
पुलिस कप्तान विनय तिवारी के निर्देश पर मीरगंज पुलिस इस मामले की वैज्ञानिक ढंग से जांच कर रही है। पुलिस का मुख्य उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि वायरल वीडियो में जो हथियार दिख रहे हैं, वे लाइसेंसी थे या अवैध। इसके लिए वीडियो और हथियारों की प्रामाणिकता की पुष्टि के लिए उन्हें विधि विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) भेजा जाएगा। बैलिस्टिक टेस्ट से पुलिस यह पता लगाएगी कि क्या वीडियो में दिख रहे हथियारों से फायरिंग की गई थी और क्या वे प्रतिबंधित श्रेणी के तो नहीं हैं। यदि हथियार लाइसेंसी पाए भी जाते हैं, तो पुलिस इस बात की जांच करेगी कि क्या किसी सार्वजनिक समारोह के दौरान उनका प्रदर्शन हथियार लाइसेंस को नियंत्रित करने वाले नियमों का उल्लंघन है या नहीं।
यह पूरा विवाद 2-3 मई का है, जब मीरगंज के सेमराव गांव में कुख्यात गुड्डू राय के घर एक जनेऊ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस समारोह में अनंत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। कार्यक्रम के दौरान ही हथियारों के साथ ऑर्केस्ट्रा पर डांस और फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस ने इस मामले में विधायक अनंत सिंह, भोजपुरी गायक गुंजन सिंह और गुड्डू राय सहित 9 नामजद लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर प्रशासन ने इसे सार्वजनिक शांति भंग करने और आर्म्स एक्ट के उल्लंघन के रूप में देखा है।
कल का दिन विधायक अनंत सिंह के लिए अत्यंत निर्णायक साबित होने वाला है। विधायक को कल अपने सभी हथियारों के साथ मीरगंज पुलिस स्टेशन में पेश होना अनिवार्य है। साथ ही गोपालगंज सिविल कोर्ट ने इस मामले में पुलिस से विस्तृत केस डायरी तलब की है, जिस पर कल सुनवाई निर्धारित है।
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