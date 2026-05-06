विक्रमशिला सेतु गिरने पर खान सर का तंज, बोले-इंजीनियर की पत्नी के हार ने डुबोए बिहार के पुल

भ्रष्टाचार की चेन को समझाते हुए खान सर ने बड़े ही चुटीले अंदाज में कहा कि जब सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट आती है और मिट्टी कमजोर निकलती है, तो कायदे से पिलर की गहराई बढ़ानी चाहिए। लेकिन ठेकेदार अपनी लागत बचाने के लिए दूसरा रास्ता चुनते हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, 'मिट्टी खराब है तो क्या हुआ? ठेकेदार साहब इंजीनियर की पत्नी के लिए सोने का हार भेज देते हैं। सुबह होते ही फाइल पर रिपोर्ट बदल जाती है और मिट्टी को परफेक्ट बता दिया जाता है। जितने करप्ट अधिकारी होंगे, उनके घर गहने उतने ही ज्यादा मिलेंगे। इन्ही गहनों और हार ने बिहार के पुलों को डुबो दिया है।'