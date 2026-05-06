बिहार के 15 जिलों में आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 6 डिग्री तक गिरेगा तापमान

बिहार के ज्यादातर जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इससे उमस भरी गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि , मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 72 घंटों के बाद, तापमान में एक बार फिर धीरे-धीरे 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। पिछले 24 घंटों पर नजर डालें तो, राज्य में सबसे ज्यादा तापमान 38.4 डिग्री डेहरी में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम तापमान 19.2 डिग्री मोतिहारी में दर्ज किया गया।