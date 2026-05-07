बिहार कैबिनेट विस्तार आज: BJP-JDU के ये नेता बनेंगे मंत्री, पीएम मोदी की मौजूदगी में लेंगे शपथ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए विशेष विमान से सुबह 11:30 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से वे सड़क मार्ग से होते हुए भाजपा कार्यालय के रास्ते दोपहर 12:15 बजे गांधी मैदान पहुंचेंगे। पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए गांधी मैदान में तीन हेलीपैड तैयार किए गए हैं। प्रधानमंत्री लगभग डेढ़ घंटे शहर में रहेंगे और दोपहर 1:00 बजे कार्यक्रम की समाप्ति के बाद रवाना होंगे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए 3000 से अधिक पुलिस जवानों और 400 मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है, जबकि आसपास की ऊंची इमारतों पर भी शार्पशूटर तैनात रहेंगे।