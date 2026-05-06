‘विधायक क्या जानवर होता है?’ FIR पर भड़के अनंत सिंह, बोले- ताली बजाए तो क्या गलत किए?

अनंत सिंह ने रिपोर्टर के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि वे एक जनेऊ संस्कार (उपनयन) के कार्यक्रम में गए थे। उन्होंने तर्क दिया कि प्रोग्राम मनोरंजन के लिए होता है, न कि शोक मनाने के लिए। उन्होंने कहा, 'प्रोग्राम एन्जॉय के लिए होता है। अब वहां गाना बजा और हमने ताली बजा दी, तो कौन सी बड़ी गलती कर दी? ठाकुरबारी में भी ताली बजती है, भगवान के भजन में भी बजती है। अगर हमने किसी का कुछ बिगाड़ा होता या गोली चलवाई होती, तब एफआईआर सही थी।'