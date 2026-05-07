यात्री कृपया ध्यान दें! भागलपुर-जमालपुर रेलखंड पर पावर ब्लॉक, हावड़ा-जयनगर समेत कई ट्रेनों पर असर

सुल्तानगंज स्टेशन पर वर्तमान में दो पुराने फुट ओवरब्रिज हैं, लेकिन विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के दौरान यहां उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 12 मीटर चौड़े तीसरे आधुनिक फुट ओवरब्रिज का निर्माण शुरू किया था। 12 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस पुल का मुख्य ढांचा यानी 22 स्टील गर्डर अब चढ़ाए जाने हैं। इसीलिए रेलवे ने साढ़े चार घंटे का ब्लॉक लिया है। रेलवे का लक्ष्य है कि आने वाले श्रावणी मेला से पहले इस पुल को यात्रियों के लिए खोल दिया जाए, ताकि भगदड़ जैसी स्थिति न बने और भीड़ प्रबंधन आसान हो सके।