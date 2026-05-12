‘रौब दिखाने के लिए नहीं है वर्दी और पिस्टल’, महिला थानों पर भड़के DGP; दूसरी शादी करने वालों को भी दिया अल्टिमेटम

कार्यक्रम के दौरान डीजीपी ने सीतामढ़ी के एक मामले का जिक्र किया, जहां एक पुलिसकर्मी ने दरोगा बनने के बाद अपनी पहली पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी कर ली। विनय कुमार ने कहा कि जो लोग शादी करने के बाद दरोगा बनने पर पहली पत्नी को छोड़ दूसरी शादी करते हैं, उन्हें नौकरी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने सीतामढ़ी एसपी के नरम रवैये पर भी सवाल उठाए और कहा कि ऐसे मामलों में केवल लाइन हाजिर करना काफी नहीं है, बल्कि उन्हें तुरंत सस्पेंड कर सेवा से बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।