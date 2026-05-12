Bihar MLC By-election 2026: भोजपुर-बक्सर MLC उपचुनाव में हंगामा, समर्थकों और मजिस्ट्रेट में धक्का-मुक्की

Bihar MLC By-election 2026: बिहार विधान परिषद उपचुनाव के दौरान वोटिंग के बीच मारपीट और हंगामे की सूचना सामने आई है। मंगलवार को आरा सदर प्रखंड कार्यालय स्थित मतदान केंद्र पर महागठबंधन समर्थकों ने दंडाधिकारी पर पक्षपात का आरोप लगाया। आरजेडी प्रत्याशी सोनू कुमार राय ने आरोप लगाया कि एक राजनीतिक दल का कार्यालय मतदान केंद्र से महज 10 मीटर की दूरी पर संचालित हो रहा है, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। उनका कहना था कि इससे मतदान प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही आरजेडी प्रत्याशी सोनू कुमार ने आरोप लगाया कि गेट पर तैनात मजिस्ट्रेट एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करवाने का काम कर रहे हैं। आरजेडी प्रत्याशी सोनू के आरोप के बाद गेट पर मौजूद मजिस्ट्रेट शशि भूषण तिवारी और आरजेडी समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। इसकी वजह से कुछ देर के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही आसपास के थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह मामला शांत कराया।