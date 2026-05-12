लोको पायलट ने की पत्नी की हत्या, 70 KM दूर फेंकी लाश; पिता बोले- बेटी पैदा होने के बाद से कर रहा था प्रताड़ित

मृतका की पहचान जूली सिंह (30) के रूप में हुई है, जो वैशाली जिले के बिदुपुर की रहने वाली थी। जूली ने 2017 में भोजपुर के मूल निवासी मनोरंजन सिंह से शादी की थी। मृतका के पिता रणजीत सिंह ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही जूली को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। जूली के ससुराल वालों द्वारा किया जाने वाला अत्याचार तब और बढ़ गया जब जूली ने एक बेटी को जन्म दिया। उसका पति लगातार उस पर अपने मायके से पैसे लाने का दबाव डालता था और छोटी-छोटी बातों पर उसके साथ मारपीट करता था।