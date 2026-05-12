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पटना

लोको पायलट ने की पत्नी की हत्या, 70 KM दूर फेंकी लाश; पिता बोले- बेटी पैदा होने के बाद से कर रहा था प्रताड़ित

Bihar Crime News: पटना में एक लोको पायलट ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसके शव को 70 किलोमीटर दूर आरा में फेंक दिया। मृत महिला के पिता ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनका दामाद दहेज के लिए उसे परेशान कर रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार पति तथा उसके छोटे भाई की तलाश शुरू कर दी है।

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पटना

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Anand Shekhar

May 12, 2026

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लोको पायलट की पत्नी जुली सिंह और उसकी बेटी (फ़ाइल फोटो )

Bihar Crime News: बिहार की राजधानी पटना में दानापुर थाना क्षेत्र के न्यू प्रगति नगर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक पति ने अपने भाई के साथ मिलकर अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद सबूत मिटाने की कोशिश में आरोपी पति शव को पटना से लगभग 70 किलोमीटर दूर आरा के सिन्हा घाट ले जा रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह शव को ठिकाने लगा पाता, उसे पुलिस दिखाई दे गई। उसने तुरंत शव को पास की झाड़ियों में फेंक दिया और मौके से फरार हो गया।

बेटी पैदा होने के बाद से कर रहा था प्रताड़ित

मृतका की पहचान जूली सिंह (30) के रूप में हुई है, जो वैशाली जिले के बिदुपुर की रहने वाली थी। जूली ने 2017 में भोजपुर के मूल निवासी मनोरंजन सिंह से शादी की थी। मृतका के पिता रणजीत सिंह ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही जूली को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। जूली के ससुराल वालों द्वारा किया जाने वाला अत्याचार तब और बढ़ गया जब जूली ने एक बेटी को जन्म दिया। उसका पति लगातार उस पर अपने मायके से पैसे लाने का दबाव डालता था और छोटी-छोटी बातों पर उसके साथ मारपीट करता था।

गला घोंट कर की हत्या

सोमवार को मनोरंजन और उसके भाई चित्रंजन ने मिलकर जूली का गला घोंट दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने शव को एक दुपट्टे की मदद से छत के पंखे से लटका दिया। जब उन्हें लगा कि वे पकड़े जा सकते हैं, तो दोनों भाइयों ने शव को गाड़ी में रखा और उसे ठिकाने लगाने के लिए पटना से 70 किमी दूर आरा के सिन्हा घाट की ओर निकल गए।

पुलिस को देख लाश छोड़ भागे हत्यारे

आरोपी शव को गंगा नदी में ठिकाने लगाने की फिराक में थे, लेकिन सिन्हा घाट के पास पुलिस की मौजूदगी देख उनके होश उड़ गए। पकड़े जाने के डर से उन्होंने शव को वहीं झाड़ियों में फेंक दिया और तेजी से गाड़ी लेकर फरार हो गए। सोमवार देर रात पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में शव बरामद किया, जिसकी पहचान बाद में जूली सिंह के रूप में हुई।

आरोपी पति और भाई को तलाश रही पुलिस

पटना के ASP शिवम धाकड़ ने बताया कि मृतका के पिता द्वारा दिए गए बयान के आधार पर दानापुर पुलिस स्टेशन में मृतका के पति, उसके छोटे भाई और ससुराल के अन्य सदस्यों के खिलाफ हत्या और दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है। पोस्टमॉर्टम के बाद मंगलवार को शव परिवार वालों को सौंप दिया गया। पुलिस टीम फरार लोको पायलट मनोरंजन सिंह और उसके भाई को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही हैं।

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Updated on:

12 May 2026 02:17 pm

Published on:

12 May 2026 02:15 pm

Hindi News / Bihar / Patna / लोको पायलट ने की पत्नी की हत्या, 70 KM दूर फेंकी लाश; पिता बोले- बेटी पैदा होने के बाद से कर रहा था प्रताड़ित

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