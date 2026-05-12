जनसुनवाई के बीच अचानक पहुंच गए नीतीश कुमार, मंत्री से पूछा- जो आप चाहती थीं, वो हो गया ना?

अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने बीच पाकर JDU कार्यकर्ताओं का मनोबल सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाने लगे, जिससे पूरा कार्यालय परिसर गूंज उठा। नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया और कुछ कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने के लिए कुछ देर रुके भी। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से मिलकर पार्टी की चल रही गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी ली। नीतीश के इस दौरे से पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल काफी बढ़ता हुआ दिखाई दिया।