बाहुबली अनंत सिंह को पटना HC से मिली जमानत, कल आएंगे जेल से बाहर; मोकामा से पटना तक जश्न की तैयारी

जैसे ही अनंत सिंह को जमानत मिलने की खबर उनके समर्थकों तक पहुंची, पटना और मोकामा में उत्सव जैसा माहौल छा गया। कई जगहों पर पटाखे फोड़े गए और मिठाइयां बांटी गईं। पटना स्थित उनके सरकारी आवास पर, उनकी पसंदीदा 3 करोड़ की लैंड क्रूजर कार की विशेष सफाई और डिटेलिंग की जा रही है, इसी कार में बैठकर उनके जेल से बाहर आने की उम्मीद है। समर्थकों का कहना है कि विधायक जी निर्दोष हैं और उन्होंने कल उनका भव्य स्वागत करने का संकल्प लिया है। पूरा मोकामा अपने नेता की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है।