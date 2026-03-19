‘मोदी का चेहरा नहीं देखना चाहते थे नीतीश…’ शिवानंद तिवारी ने याद दिलाए पुराने दिन; CM को दी खास सलाह

शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार के कद की याद दिलाते हुए पूछा कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में रहने और बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बाद उनके लिए मोदी सरकार में एक सामान्य मंत्री बनना उचित होगा? उन्होंने लिखा, 'यह सोचकर मन में पीड़ा होती है। इसलिए नहीं कि इससे राजनीति में कोई असंभव घटना घट जाएगी, बल्कि इसलिए कि एक समय नीतीश जी के साथ हमने बहुत निकटता से काम किया है। अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल के सदस्य रहने के बाद और बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बाद क्या उनके लिए मोदी मंत्रिमंडल का सदस्य बनना उचित और गरिमापूर्ण होगा?'