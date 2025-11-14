Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Election Result: बिहार में नहीं चला भोजपुरी सितारों का जादू, खेसारी लाल और रितेश पांडे दोनों पीछे

Bihar Election Result: बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार भोजपुरी सितारों का जादू नहीं चल पाया। राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव और जनसुराज के प्रत्याशी रितेश पांडे दोनों ही अपनी अपनी सीट पर पिछड़ गए हैं। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 14, 2025

bihar election result

खेसारी लाल यादव और रितेश पांडे

Bihar Election Result: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भोजपुरी इंडस्ट्री का चमकता जादू इस बार मतदाताओं पर असर नहीं दिखा पाया। भारी प्रचार, स्टारडम और सोशल मीडिया पर धूम, कुछ भी काम नहीं आया। दोपहर तक सामने आए रुझानों में साफ हो गया कि भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और जन सुराज पार्टी के चेहरे रितेश पांडे दोनों का ही जादू नहीं चल पाया। दो अपनी-अपनी सीटों पर पीछे चल रहे हैं। वहीं भाजपा की लोकगायिका मैथिली ठाकुर ही एकमात्र कलाकार हैं जो कड़े मुकाबले में बढ़त बनाए हुए हैं।

छपरा में पिछड़े सुपरस्टार खेसारी लाल यादव

छपरा सीट से राजद टिकट पर उतरे खेसारी लाल यादव को भोजपुरी सिनेमा जगत का बड़ा चेहरा माना जाता है और कई विशेषज्ञ मान रहे थे कि उनका स्टारडम वोटों में तब्दील हो सकता है। लेकिन ग्राउंड की तस्वीर अलग निकली। छपरा में सातवें राउंड तक भाजपा की छोटी कुमारी 22,031 वोटों के साथ सबसे आगे रहीं। राजद उम्मीदवार शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव 19,439 वोटों के साथ पीछे चल रहे हैं। वहीं जन सुराज के जय प्रकाश सिंह तो मुकाबले में कहीं दिख ही नहीं रहे।

भाजपा ने इस बार पुराने कैंडिडेट को हटाकर नई चेहरा छोटी कुमारी को यहां से उतारा और उनका यह दांव विपक्षी पार्टी पर भारी पड़ा। खेसारी की लोकप्रियता न सिर्फ वोट में बदलने से चूक गई, बल्कि सीट भाजपा की ओर साफ झुकती दिखी।

रितेश पांडे भी नहीं बचा पाए जन सुराज की इज्जत

जन सुराज पार्टी के स्टार उम्मीदवार और भोजपुरी गायक-अभिनेता रितेश पांडे को करगहर सीट पर जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। शुरुआती रुझानों में वे थोड़े समय के लिए आगे थे, जिससे जन सुराज खेमे में उत्साह आया था कि शायद PK (प्रशांत किशोर) की पार्टी को कम से कम एक जीत की उम्मीद मिल सकती है। लेकिन काउंटिंग के राउंड जैसे-जैसे बढ़ते गए, चुनावी माहौल पूरी तरह उनके खिलाफ चला गया।

14 राउंड की मतगणना के बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। जेडीयू के वशिष्ठ सिंह को 42,749 वोट मिले और उन्होंने पहली पोजिशन कायम रखी। बसपा के उदय प्रताप सिंह को 24,985 वोट और कांग्रेस के संतोष मिश्रा को 21,557 वोट मिले। रितेश पांडे का गणित बेहद कमजोर रहा और वे सिर्फ 6,103 वोटों के साथ चौथे स्थान पर सिमट गए।​ यह न केवल हार थी, बल्कि रितेश टॉप 3 में भी जगह नहीं बना सके। PK के लिए यह दोहरी विफलता रही। पार्टी शून्य पर सिमट गई और उनका स्टार कैंडिडेट भी कठिन मुकाबले में कहीं नजर नहीं आया।

मैथिली ठाकुर ने लगातार बनाए रखी बढ़त

भोजपुरी सितारे जहां पिछड़ गए, वहीं भाजपा की 25 वर्षीय लोकगायिका मैथिली ठाकुर ने अलीनगर में मजबूत मुकाबला पेश किया। वे पहली बार चुनाव लड़ रही थीं, लेकिन प्रदर्शन दमदार रहा। राउंड 14 तक की स्थिति में मैथिली ठाकुर को 49,673 वोट मिले हैं, जबकि राजद के बिनोद मिश्रा 42,364 वोटों पर हैं। अलीनगर में लगभग 80–90% ब्राह्मण वोटर हैं, जो भाजपा के पारंपरिक आधार माने जाते हैं। हालांकि मैथिली की कम उम्र और पहली पारी की चुनौती बड़ी थी, फिर भी उन्होंने बढ़त बनाए रखी।

ये भी पढ़ें

Bihar Election Result: अररिया से पूर्व IPS शिवदीप लांडे पीछे, कांग्रेस-JDU में कांटे की टक्कर
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

14 Nov 2025 03:26 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Election Result: बिहार में नहीं चला भोजपुरी सितारों का जादू, खेसारी लाल और रितेश पांडे दोनों पीछे

पत्रिका लाइव अपडेट

Bihar Election Result 2025 Live Update : बिहार में भगवा छाया, लालटेन की रोशनी हुई धीमी, बस फाइनल रिजल्ट का है इंतजार

Bihar Election Result 2025 Live Update
पटना

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Chapra Election Results 2025: ट्रेडिंग से बाहर हुए खेसारी लाल यादव, छपरा सीट पर राजद की इज्जत दांव पर

छपरा से पीछे चल रहे RJD प्रत्याशी खेसारी लाल यादव
राष्ट्रीय

कांग्रेस नहीं, RJD हार की असली वजह! आखिर ऐसा क्यों बोले शशि थरूर

राष्ट्रीय

Bihar Election: मतगणना के बीच JDU में हलचल तेज, अचानक CM आवास पहुंचे संजय झा और अशोक चौधरी

Bihar Election. Bihar election result
पटना

बिहार चुनाव: नीतीश कुमार को CM रहने देगी भाजपा? 5 कारणों से उठ रहे सवाल

राष्ट्रीय

मैथिली ठाकुर का जलवा, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह फुस्स… डगमगाए खेसारी, जानिए तीन हाई प्रोफाइल सेलेब्स सीट का हाल

Bihar Election 2025
भोजपुरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.