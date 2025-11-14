Bihar Election Result: बिहार में नहीं चला भोजपुरी सितारों का जादू, खेसारी लाल और रितेश पांडे दोनों पीछे

14 राउंड की मतगणना के बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। जेडीयू के वशिष्ठ सिंह को 42,749 वोट मिले और उन्होंने पहली पोजिशन कायम रखी। बसपा के उदय प्रताप सिंह को 24,985 वोट और कांग्रेस के संतोष मिश्रा को 21,557 वोट मिले। रितेश पांडे का गणित बेहद कमजोर रहा और वे सिर्फ 6,103 वोटों के साथ चौथे स्थान पर सिमट गए।​ यह न केवल हार थी, बल्कि रितेश टॉप 3 में भी जगह नहीं बना सके। PK के लिए यह दोहरी विफलता रही। पार्टी शून्य पर सिमट गई और उनका स्टार कैंडिडेट भी कठिन मुकाबले में कहीं नजर नहीं आया।