Bihar Election Result: अररिया से पूर्व IPS शिवदीप लांडे पीछे, कांग्रेस-JDU में कांटे की टक्कर

Bihar Election Result: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सभी 243 सीटों पर मतगणना जारी है। शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं। अररिया विधानसभा सीट पर पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे को झटका लगा है। वह यहाँ पीछे चल रहे हैं, लेकिन इस सीट पर उनकी मौजूदगी ने पूरी लड़ाई का रुख बदल दिया है। यहां जेडीयू और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है।
शुरुआती रुझानों के अनुसार, यहां कांग्रेस के मौजूदा विधायक आबिदुर रहमान और जदयू की शगुफ्ता अजीम के बीच कांटे की टक्कर बनी हुई है। दोनों ही उम्मीदवार वोट-वोट पर पकड़ बनाए हुए हैं, जबकि मैदान में उतरी जनसुराज प्रत्याशी फरहत आरा बेगम ने लड़ाई को और दिलचस्प बना दिया है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई, जिसमें आबिदुर रहमान को बढ़त मिलती दिखी, लेकिन ईवीएम खुलने के बाद शगुफ्ता अजीम ने भी तेजी से अंतर को कम किया।
अररिया में मुख्य मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार एवं मौजूदा विधायक आबिदुर्ररहमान और जदयू उम्मीदवार शगुफ्ता अजीम के बीच है। 2020 में आबिदुर रहमान ने बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। क्योंकि मैदान में शिवदीप लांडे हैं, जिन्होंने पारंपरिक समीकरणों को बुरी तरह हिलाया है। लांडे के आने से एक तरफ मुस्लिम-यादव वोट बैंक में सेंध की आशंका पैदा हुई, वहीं दूसरी तरफ युवा वोटरों में भारी आकर्षण देखने को मिला।
अररिया के साथ ही शिवदीप लांडे की दूसरी सीट जमालपुर (मुंगेर) में भी गिनती जारी है। यहां कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन असली मुकाबला एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी नचिकेता और महागठबंधन द्वारा समर्थित आईआईपी उम्मीदवार नरेंद्र कुमार के बीच माना जा रहा है। लांडे यहां भी शुरुआती राउंड में प्रभाव छोड़ते नहीं दिख रहे हैं।
