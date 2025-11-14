Bihar Election Result: अररिया से पूर्व IPS शिवदीप लांडे पीछे, कांग्रेस-JDU में कांटे की टक्कर

शुरुआती रुझानों के अनुसार, यहां कांग्रेस के मौजूदा विधायक आबिदुर रहमान और जदयू की शगुफ्ता अजीम के बीच कांटे की टक्कर बनी हुई है। दोनों ही उम्मीदवार वोट-वोट पर पकड़ बनाए हुए हैं, जबकि मैदान में उतरी जनसुराज प्रत्याशी फरहत आरा बेगम ने लड़ाई को और दिलचस्प बना दिया है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई, जिसमें आबिदुर रहमान को बढ़त मिलती दिखी, लेकिन ईवीएम खुलने के बाद शगुफ्ता अजीम ने भी तेजी से अंतर को कम किया।