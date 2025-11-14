Bihar Election Result: बरबीघा में सिर्फ 20, दीघा में 35 राउंड में होगी गिनती, जानें किस सीट पर सबसे पहले आएगा रिजल्ट

Bihar Election Result:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना के लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वोटों की गिनती शुरू हो गई है, जिसके लिए मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़ी प्रबंध किए गए हैं। इस बार चुनाव आयोग की व्यवस्था के अनुसार, हर सीट पर राउंड की संख्या अलग-अलग है, जिससे यह साफ है कि कुछ सीटों के नतीजे बहुत जल्दी आ जाएंगे, जबकि कुछ हाई-प्रोफाइल सीटों पर देर शाम तक इंतजार करना पड़ सकता है। यह माना जा रहा है कि सबसे पहला परिणाम बरबीघा विधानसभा सीट से और सबसे आखिरी नतीजा दीघा सीट से आ सकता है।