Bihar Election: ‘नेपाल-बांग्लादेश जैसा नजारा…’ वाले बयान पर बुरे फंसे RJD MLC, DGP ने दिए कार्रवाई के आदेश

एलजेपी (रामविलास) सांसद शांभवी चौधरी ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा, "राजद के नेता धमकी किसे देना चाहते हैं, ये समझ नहीं आता। एनडीए की सुशासन वाली सरकार में इस तरह की धमकी या हिंसक विचारधारा की कोई जगह नहीं है।” उन्होंने आगे कहा, "बिहार में पिछले कई वर्षों में शांति और विकास का माहौल बना है। राजद के ऐसे बयान उस माहौल को बिगाड़ने की साजिश हैं। यह वही पार्टी है जो जातिवाद और सांप्रदायिकता के आधार पर समाज को बांटने की राजनीति करती रही है।"