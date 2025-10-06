Patrika LogoSwitch to English

अरबाज खान के पिता बनते ही मलाइका अरोड़ा ने किया क्रिप्टिक पोस्ट, बोलीं- सच्चे प्यार में कोई…

Malaika Arora Post: मलाइका अरोड़ा ने एक पोस्ट किया है, यह पोस्ट उन्होंने अरबाज खान के पिता बनते ही शेयर किया। जिसमें वह सच्चे पर बात करती नजर आईं हैं।

2 min read

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 06, 2025

Malaika Arora Cryptic Post after Arbaaz Khan welcomes baby girl

मलाइका अरोड़ा, अरबाज खान और शूरा खान

Malaika Arora Post: मलाइका अरोड़ा के एक्स हसबैंड और बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान दूसरी बात पिता बने हैं। उनकी पत्नी शूरा खान ने बेटी को जन्म दिया है। अरबाज खान पहले से ही अपनी पहली पत्नी मलाइका अरोड़ा से 22 साल के बेटे अरहान खान के पिता हैं और अब उनकी बेटी हुई है। जहां शूरा के मां बनने पर खान परिवार में खुशी का माहौल है वहीं, अरबाज की एक्स वाइफ मलाइका अरोड़ा ने एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने प्यार पर गहरी बात कही है। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि मलाइका का दिल टूट गया है।

मलाइका अरोड़ा का पोस्ट वायरल (Malaika Arora Cryptic Post after Arbaaz Khan welcomes baby girl)

शादी के लगभग 2 साल बाद शूरा खान मां बनी हैं और घर लक्ष्मी आई हैं। ऐसे में जहां हर कोई खान परिवार को बधाईयां दे रहा है वहीं, मलाइका ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। उन्होंने रियलिटी शो 'इंडिया गॉट टैलेंट' का एक फुटेज शेयर किया, जिसमें वह नवजोत सिंह सिद्धू के साथ शो जज कर रही थीं। जब सिद्धू कहते हैं, "सच्चे प्यार में कोई सौदेबाजी नहीं होती," तो मलाइका उनकी बात पर जोर देते हुए कहती हैं, वाह पाजी क्या लाइन बोली है आपने, पाजी मुझे इसे लिखना है- सच्चे प्यार में क्या नहीं होता?" इस पर सिद्धू अपनी बात दोहराते हैं, "सौदेबाजी नहीं होती।"

इस पोस्ट को मलाइका के दिल की बात समझा जा रहा है, जो उन्होंने संकेतों में कही है। साथ ही लोगों का कहना है कि मलाइका आज भी अकेली हैं और अरबाज खान अपने परिवार के साथ खुश हैं इसलिए उनका दर्द छलक रहा है।

मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान का हुआ था तलाक (Malaika Arora Arbaaz Khan Divorce)

मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान ने साल 1998 में शादी की थी दोनों को इस शादी से एक बेटा अरहान हैं, लेकिन धीरे-धीरे कपल के रिश्ते में दरार आने लगी और साल 2017 में मलाइका और अरबाज ने तलाक ले लिया। तलाक के बाद मलाइका अर्जुन कपूर के साथ रिश्ते में आ गई और दोनों की शादी की खबरें आने लगी। लगभग 5 साल डेट करने के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए।

कहा जाता है कि दोनों की उम्र में एक बड़ा फासला था जिसकी वजह से कपल ने अलग होने का बड़ा फैसला किया था, वहीं इसके बाद अरबाज खान की जिंदगी में शूरा आ गईं और दोनों ने 2023 में शादी कर ली। उम्र में बड़ा अंतर तो अरबाज और शूरा में भी है दोनों की उम्र में 25 साल का फासला है, लेकिन उन्होंने प्यार के आगे उम्र को बाधा नहीं बनने दिया और आज कपल माता-पिता बने हैं।

Hindi News / Entertainment / Bollywood / अरबाज खान के पिता बनते ही मलाइका अरोड़ा ने किया क्रिप्टिक पोस्ट, बोलीं- सच्चे प्यार में कोई…

