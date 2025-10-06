अरबाज खान के पिता बनते ही मलाइका अरोड़ा ने किया क्रिप्टिक पोस्ट, बोलीं- सच्चे प्यार में कोई…

शादी के लगभग 2 साल बाद शूरा खान मां बनी हैं और घर लक्ष्मी आई हैं। ऐसे में जहां हर कोई खान परिवार को बधाईयां दे रहा है वहीं, मलाइका ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। उन्होंने रियलिटी शो 'इंडिया गॉट टैलेंट' का एक फुटेज शेयर किया, जिसमें वह नवजोत सिंह सिद्धू के साथ शो जज कर रही थीं। जब सिद्धू कहते हैं, "सच्चे प्यार में कोई सौदेबाजी नहीं होती," तो मलाइका उनकी बात पर जोर देते हुए कहती हैं, वाह पाजी क्या लाइन बोली है आपने, पाजी मुझे इसे लिखना है- सच्चे प्यार में क्या नहीं होता?" इस पर सिद्धू अपनी बात दोहराते हैं, "सौदेबाजी नहीं होती।"