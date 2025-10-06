Kimberly Hebert Gregory: फेमस एक्ट्रेस का 52 साल की उम्र में निधन, इंडस्ट्री में पसरा मातम

किम्बर्ली के पूर्व पति और अभिनेता चेस्टर ग्रेगरी ने एक्ट्रेस के निधन की पुष्टि की। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया और श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, 'किम्बर्ली हेबर्ट ग्रेगरी, आप एक शानदार कलाकार थीं। एक अश्वेत महिला जिनके मन से हर कमरा प्रकाशित होता था। आपने हमें साहस, कलात्मकता, लचीलेपन के साथ यह दिखाने का पाठ पढ़ाया कि कैसे जीवन में अपने हिस्से से अधिक की मांग की जाए। हमारे बीच के सम्मान और बंधन को कोई तूफान नहीं तोड़ सकता था।" पोस्ट के अनुसार, किम्बर्ली हेबर्ट ग्रेगरी का निधन 3 अक्टूबर 2025 को हुआ है।