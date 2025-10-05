1 घंटे 8 मिनट की इस फिल्म में है सबसे लंबा Kissing सीन, अब तक नहीं तोड़ पाया कोई रिकॉर्ड

बॉलीवुड की फिल्म कर्मा का एक सीन
Bollywood Movie Kissing Scene: बॉलीवुड में किसिंग और इंटीमेट सीन हमेशा से दर्शकों का मनोरंजन करते आए हैं, इन सीन्स को इसलिए फिल्माया जाता है, ताकि फिल्म की रोमांटिक और इमोशनल टोन को बेहतर तरीके से प्रैजेंट किया जा सके, लेकिन कुछ फिल्मों में तो किसिंग सीन इतने लंबे होते हैं, कि वह दर्शकों के बीच छा जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बताएंगे, जिसमें आज तक की सबसे लंबी किस दिखाई गई थी। 4 मिनट के इस किसिंग सीन के बाद एक्ट्रेस को खूब भला बुरा सुनाया गया था।
बॉलीवुड में जो सबसे लंबी Kiss हुई थी वह फिल्म आज से 92 साल पहले आई थी और उस फिल्म का रिकॉर्ड कोई नई फिल्म और कोई भी 80s या 90s की फिल्म नहीं तोड़ पाई। साल 1933 में रिलीज हुई फिल्म 'कर्मा' में ही हिंदी सिनेमा का पहला किसिंग सीन फिल्माया गया था। इस फिल्म में एक्ट्रेस देविका रानी ने लीड रोल प्ले किया था एक्ट्रेस देविका रानी अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही लाइफ से चर्चा में रहती थीं और जब उन्होंने ये फिल्म की थी तो उनके किसिंग सीन ने हंगामा मचा दिया था।
इस फिल्म का निर्देशन उनके पति हिमांशु राय ने ही किया था और हीरो का रोल भी उन्होंने ही निभाया था और हिमांशु ने हीरोइन के रूप में अपनी पत्नी को फिल्म में कास्ट किया था। फिल्म में दोनों को राजकुमार-राजकुमारी के रोल में दिखाया गया था। इस सीन में राजकुमार को सांप काट लेता है और वह बेहोश हो जाते हैं और राजकुमारी उन्हें होश में लाने के लिए उनके होठों पर किस करती हैं।
कथित तौर पर, फिल्म में यह किस 4 मिनट तक चला था। खबरें ये भी थीं कि इस सीन के नाम भारतीय सिनेमा के सबसे लंबे किसिंग सीन का रिकॉर्ड है। यह भारतीय सिनेमा का पहला किसिंग सीन था और दुनिया के सबसे शुरुआती किसिंग सीन में से एक था।
इस किसिंग सीन के बाद एक्ट्रेस देविका रानी को आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन इस फिल्म से उन्हें खूब पहचान भी मिली थी। उनका करियर दस साल से भी ज्यादा समय तक शानदार रहा। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और अपने बोल्ड सीन के लिए सुर्खियों में रहीं। वह पहली एक्ट्रेस हैं जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग