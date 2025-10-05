Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

1 घंटे 8 मिनट की इस फिल्म में है सबसे लंबा Kissing सीन, अब तक नहीं तोड़ पाया कोई रिकॉर्ड

Bollywood Movies: बॉलीवुड की वो फिल्म जिसमें अब तक का सबसे लंबा किसिंग सीन दिखाया गया है, और इसका रिकॉर्ड कोई फिल्म नहीं तोड़ पाई है। आइये जानते हैं कौन सी है ये मूवी...

2 min read

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 05, 2025

1 hour 8 minutes This Bollywood

बॉलीवुड की फिल्म कर्मा का एक सीन

Bollywood Movie Kissing Scene: बॉलीवुड में किसिंग और इंटीमेट सीन हमेशा से दर्शकों का मनोरंजन करते आए हैं, इन सीन्स को इसलिए फिल्माया जाता है, ताकि फिल्म की रोमांटिक और इमोशनल टोन को बेहतर तरीके से प्रैजेंट किया जा सके, लेकिन कुछ फिल्मों में तो किसिंग सीन इतने लंबे होते हैं, कि वह दर्शकों के बीच छा जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बताएंगे, जिसमें आज तक की सबसे लंबी किस दिखाई गई थी। 4 मिनट के इस किसिंग सीन के बाद एक्ट्रेस को खूब भला बुरा सुनाया गया था।

4 मिनट लंबा था किसिंग सीन (Bollywood Movie Kissing Scene)

बॉलीवुड में जो सबसे लंबी Kiss हुई थी वह फिल्म आज से 92 साल पहले आई थी और उस फिल्म का रिकॉर्ड कोई नई फिल्म और कोई भी 80s या 90s की फिल्म नहीं तोड़ पाई। साल 1933 में रिलीज हुई फिल्म 'कर्मा' में ही हिंदी सिनेमा का पहला किसिंग सीन फिल्माया गया था। इस फिल्म में एक्ट्रेस देविका रानी ने लीड रोल प्ले किया था एक्ट्रेस देविका रानी अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही लाइफ से चर्चा में रहती थीं और जब उन्होंने ये फिल्म की थी तो उनके किसिंग सीन ने हंगामा मचा दिया था।

फिल्म कर्मा का एक सीन (Photo Source- X)

पति और पत्नी ने ही किया था किस (Bollywood First longest kissing scene)

इस फिल्म का निर्देशन उनके पति हिमांशु राय ने ही किया था और हीरो का रोल भी उन्होंने ही निभाया था और हिमांशु ने हीरोइन के रूप में अपनी पत्नी को फिल्म में कास्ट किया था। फिल्म में दोनों को राजकुमार-राजकुमारी के रोल में दिखाया गया था। इस सीन में राजकुमार को सांप काट लेता है और वह बेहोश हो जाते हैं और राजकुमारी उन्हें होश में लाने के लिए उनके होठों पर किस करती हैं।

कथित तौर पर, फिल्म में यह किस 4 मिनट तक चला था। खबरें ये भी थीं कि इस सीन के नाम भारतीय सिनेमा के सबसे लंबे किसिंग सीन का रिकॉर्ड है। यह भारतीय सिनेमा का पहला किसिंग सीन था और दुनिया के सबसे शुरुआती किसिंग सीन में से एक था।

फिल्म कर्मा का एक सीन (Photo Source- X)

एक्ट्रेस की हुई थी खूब आलोचना

इस किसिंग सीन के बाद एक्ट्रेस देविका रानी को आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन इस फिल्म से उन्हें खूब पहचान भी मिली थी। उनका करियर दस साल से भी ज्यादा समय तक शानदार रहा। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और अपने बोल्ड सीन के लिए सुर्खियों में रहीं। वह पहली एक्ट्रेस हैं जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Updated on:

05 Oct 2025 02:20 pm

Published on:

05 Oct 2025 02:17 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 1 घंटे 8 मिनट की इस फिल्म में है सबसे लंबा Kissing सीन, अब तक नहीं तोड़ पाया कोई रिकॉर्ड

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

ये फेमस एक्ट्रेस अब तक 30 बार बन चुकीं हैं मां, 58 साल पहले की थी करियर की शुरुआत

Veteran Indian actress Farida Jalal
बॉलीवुड

आखिर तलाक क्यों, जब पहले हुआ इश्क, फिर की शादी, जानें सात फेरों के बाद अलग क्यों हुए इन एक्टर्स के रास्ते

आखिर तलाक क्यों, जब पहले हुआ इश्क, फिर की शादी, जानें सात फेरों के बाद अलग क्यों हुए इन एक्टर्स रास्ते
बॉलीवुड

न घर, ना ही काम, खाने के थे लाले, जेब में मात्र 27 पैसे लेकर मुंबई आया था शब्दों का ये जादूगर

javed akhtar recalls struggle days when he arrived mumbai 61 years ago
मनोरंजन

ChatGPT से श्रद्धा कपूर ने किया पर्सनल सवाल, जवाब सुनकर हैरान हो जाएंगे

ChatGPT से श्रद्धा कपूर ने किया पर्सनल सवाल, जवाब सुनकर हैरान हो जाएंगे
बॉलीवुड

2 दिन तक सड़ती रही लाश, 5 शादियों के बाद भी आखिरी वक्त घर में था अकेला, बॉलीवुड का ये खूंखार विलेन

Tragic Death Story of Bollywood Villain Mahesh Anand
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.