1 घंटे 8 मिनट की इस फिल्म में है सबसे लंबा Kissing सीन, अब तक नहीं तोड़ पाया कोई रिकॉर्ड

बॉलीवुड में जो सबसे लंबी Kiss हुई थी वह फिल्म आज से 92 साल पहले आई थी और उस फिल्म का रिकॉर्ड कोई नई फिल्म और कोई भी 80s या 90s की फिल्म नहीं तोड़ पाई। साल 1933 में रिलीज हुई फिल्म 'कर्मा' में ही हिंदी सिनेमा का पहला किसिंग सीन फिल्माया गया था। इस फिल्म में एक्ट्रेस देविका रानी ने लीड रोल प्ले किया था एक्ट्रेस देविका रानी अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही लाइफ से चर्चा में रहती थीं और जब उन्होंने ये फिल्म की थी तो उनके किसिंग सीन ने हंगामा मचा दिया था।