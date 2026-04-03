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रणबीर की ‘रामायण’ के मेकर्स को विंदू दारा सिंह ने दिया अल्टीमेटम! बोले- आस्था से छेड़छाड़ भारी पड़ेगी

Vindu Dara Singh On Ranbir Kapoor Ramayana Teaser: रणबीर कपूर की फिल्म रामायण का टीजर आ चुका है। जिसे लोगों ने खूब पसंद किया है। ऐसे नें विंदू दारा सिंह का बयान तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने मेकर्स को चेतावनी दी है और साथ ही रणबीर को लेकर भी बात कही है।

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मुंबई

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Priyanka Dagar

Apr 03, 2026

Vindu Dara Singh Ultimatum to ranbir nitesh tiwari Ramayana said do not spoil simplicity and dignity

रणबीर कपूर की रामायण

Vindu Dara Singh Reacts to Ranbir Kapoor Ramayana Teaser: रामानंद सागर की 'रामायण' में हनुमान का किरदार निभाकर अमर हुए दिवंगत दारा सिंह के बेटे विंदू दारा सिंह ने रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म'रामायणम्' के टीजर पर अपनी बेबाक राय रखी है। विंदू, जिनका इस महागाथा से गहरा पारिवारिक और भावनात्मक जुड़ाव है, उन्होंने फिल्म की भव्यता की तारीफ तो की, लेकिन साथ ही नितेश तिवारी और उनकी टीम को एक कड़ा अल्टीमेटम भी दे दिया है।

विंदू दारा सिंह ने रामायण पर दी प्रतिक्रिया (Vindu Dara Singh Ultimatum to Ranbir Kapoor Ramayana Teaser)

विंदू दारा सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि रामायण जैसी पवित्र और संवेदनशील कहानी के साथ किसी भी तरह का प्रयोग दर्शकों को रास नहीं आएगा। उन्होंने 'आदिपुरुष' जैसी फिल्मों का नाम लिए बिना आगाह किया कि अगर किरदारों की पारंपरिक छवि को बदला गया या कहानी के साथ जरूरत से ज्यादा 'क्रिएटिव लिबर्टी' ली गई, तो फिल्म को स्वीकार करना मुश्किल होगा। विंदू ने कहा, "रामायण हमारी आस्था है। इसे आधुनिक दिखाने के चक्कर में अगर इसकी सादगी और मर्यादा खो गई, तो दर्शक इसे कभी माफ नहीं करेंगे।"

रामानंद सागर की रामायण में बने थे पिता हनुमान (Vindu Dara Singh Father Role play Hanuman In Ramanand Sagar Ramayan)

विंदू ने याद दिलाया कि 80 के दशक में उनके पिता दारा सिंह और अरुण गोविल ने जो उदाहरण स्थापित किए थे, लोग आज भी उसी छवि को राम और हनुमान के रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा, "अगर नितेश तिवारी की यह फिल्म रामानंद सागर की रामायण के स्तर और भावनाओं से मेल खाती है, तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। भव्यता अच्छी है, लेकिन रूह गायब नहीं होनी चाहिए।"

रणबीर कपूर से उम्मीदें (Vindu Dara Singh Praised Ranbir Kapoor)

भगवान राम के किरदार में रणबीर कपूर को लेकर विंदू काफी सकारात्मक दिखे। उन्होंने भरोसा जताया कि रणबीर एक बेहतरीन अभिनेता हैं, लेकिन साथ ही एक शर्त भी रख दी। विंदू के मुताबिक, "रणबीर को अरुण गोविल वाली वो सादगी और शांत गरिमा पकड़नी होगी। अगर उन्होंने राम के किरदार की उस मर्यादा को जी लिया, तो इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता।"

4000 करोड़ का बजट और सोशल मीडिया की जंग

बता दें कि नमित मल्होत्रा के प्रोडक्शन में बन रही यह फिल्म करीब 4000 करोड़ के भारी-भरकम बजट पर तैयार हो रही है। टीजर को लेकर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया है। जहाँ एक तरफ लोग इसके वर्ल्ड-क्लास VFX और स्केल से दंग हैं, वहीं कुछ लोग अभी भी डरे हुए हैं कि कहीं इसका हाल भी पिछली कुछ रामायण आधारित फिल्मों जैसा न हो।

फिल्म दो भागों में रिलीज होगी—पहला हिस्सा दिवाली 2026 और दूसरा दिवाली 2027 में। अब देखना यह है कि विंदू दारा सिंह की यह 'चेतावनी' मेकर्स के कान तक पहुँचती है या नहीं।

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Published on:

03 Apr 2026 10:43 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / रणबीर की ‘रामायण’ के मेकर्स को विंदू दारा सिंह ने दिया अल्टीमेटम! बोले- आस्था से छेड़छाड़ भारी पड़ेगी

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