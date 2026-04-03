रणबीर की ‘रामायण’ के मेकर्स को विंदू दारा सिंह ने दिया अल्टीमेटम! बोले- आस्था से छेड़छाड़ भारी पड़ेगी

विंदू दारा सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि रामायण जैसी पवित्र और संवेदनशील कहानी के साथ किसी भी तरह का प्रयोग दर्शकों को रास नहीं आएगा। उन्होंने 'आदिपुरुष' जैसी फिल्मों का नाम लिए बिना आगाह किया कि अगर किरदारों की पारंपरिक छवि को बदला गया या कहानी के साथ जरूरत से ज्यादा 'क्रिएटिव लिबर्टी' ली गई, तो फिल्म को स्वीकार करना मुश्किल होगा। विंदू ने कहा, "रामायण हमारी आस्था है। इसे आधुनिक दिखाने के चक्कर में अगर इसकी सादगी और मर्यादा खो गई, तो दर्शक इसे कभी माफ नहीं करेंगे।"