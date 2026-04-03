रणबीर की ‘रामायण’ के मेकर्स को विंदू दारा सिंह ने दिया अल्टीमेटम! बोले- आस्था से छेड़छाड़ भारी पड़ेगी

रणबीर कपूर की रामायण
Vindu Dara Singh Reacts to Ranbir Kapoor Ramayana Teaser: रामानंद सागर की 'रामायण' में हनुमान का किरदार निभाकर अमर हुए दिवंगत दारा सिंह के बेटे विंदू दारा सिंह ने रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म'रामायणम्' के टीजर पर अपनी बेबाक राय रखी है। विंदू, जिनका इस महागाथा से गहरा पारिवारिक और भावनात्मक जुड़ाव है, उन्होंने फिल्म की भव्यता की तारीफ तो की, लेकिन साथ ही नितेश तिवारी और उनकी टीम को एक कड़ा अल्टीमेटम भी दे दिया है।
विंदू दारा सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि रामायण जैसी पवित्र और संवेदनशील कहानी के साथ किसी भी तरह का प्रयोग दर्शकों को रास नहीं आएगा। उन्होंने 'आदिपुरुष' जैसी फिल्मों का नाम लिए बिना आगाह किया कि अगर किरदारों की पारंपरिक छवि को बदला गया या कहानी के साथ जरूरत से ज्यादा 'क्रिएटिव लिबर्टी' ली गई, तो फिल्म को स्वीकार करना मुश्किल होगा। विंदू ने कहा, "रामायण हमारी आस्था है। इसे आधुनिक दिखाने के चक्कर में अगर इसकी सादगी और मर्यादा खो गई, तो दर्शक इसे कभी माफ नहीं करेंगे।"
विंदू ने याद दिलाया कि 80 के दशक में उनके पिता दारा सिंह और अरुण गोविल ने जो उदाहरण स्थापित किए थे, लोग आज भी उसी छवि को राम और हनुमान के रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा, "अगर नितेश तिवारी की यह फिल्म रामानंद सागर की रामायण के स्तर और भावनाओं से मेल खाती है, तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। भव्यता अच्छी है, लेकिन रूह गायब नहीं होनी चाहिए।"
भगवान राम के किरदार में रणबीर कपूर को लेकर विंदू काफी सकारात्मक दिखे। उन्होंने भरोसा जताया कि रणबीर एक बेहतरीन अभिनेता हैं, लेकिन साथ ही एक शर्त भी रख दी। विंदू के मुताबिक, "रणबीर को अरुण गोविल वाली वो सादगी और शांत गरिमा पकड़नी होगी। अगर उन्होंने राम के किरदार की उस मर्यादा को जी लिया, तो इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता।"
बता दें कि नमित मल्होत्रा के प्रोडक्शन में बन रही यह फिल्म करीब 4000 करोड़ के भारी-भरकम बजट पर तैयार हो रही है। टीजर को लेकर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया है। जहाँ एक तरफ लोग इसके वर्ल्ड-क्लास VFX और स्केल से दंग हैं, वहीं कुछ लोग अभी भी डरे हुए हैं कि कहीं इसका हाल भी पिछली कुछ रामायण आधारित फिल्मों जैसा न हो।
फिल्म दो भागों में रिलीज होगी—पहला हिस्सा दिवाली 2026 और दूसरा दिवाली 2027 में। अब देखना यह है कि विंदू दारा सिंह की यह 'चेतावनी' मेकर्स के कान तक पहुँचती है या नहीं।
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