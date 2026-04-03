आमिर खान को कैसी लगी धुरंधर 2? पोस्ट में लिखकर दिया ये रिव्यू

Aamir Khan On Dhurandhar 2 Review: बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2: द रिवेंज' का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिल्म को रिलीज हुए दो हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ और फिल्म का क्रेज वैसा ही बना हुआ है जैसा पहले दिन था। साउथ के सुपरस्टार्स राम चरण और अल्लू अर्जुन के बाद अब बॉलीवुड के 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान ने भी आखिरकार यह फिल्म देख ली है और अपना खास रिव्यू शेयर किया है।