देवजातरा में जुटे आदिवासी, तैनात रहे एक हजार जवान

सर्व आदिवासी समाज द्वारा डौंडीलोहारा ब्लॉक के ग्राम तुएगोंदी में देवजातरा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इस आयोजन में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। इस दौरान तुएगोंदी में जय सेवा, जय जोहार का उद्घोष चलता रहा। इधर आयोजन को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क नजर आया और पूरे क्षेत्र में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई। सुबह से ही जतरा स्थल पर श्रद्धालुओं की लगातार आवाजाही बनी रही। पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार धार्मिक गतिविधियां संचालित होती रहीं और समाजजन इसे अपनी सांस्कृतिक पहचान व पुरखा परंपरा से जोड़कर देख रहे हैं। आयोजन के दौरान आंगा देव के आगमन की जानकारी भी सामने आई, जिससे श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह का वातावरण देखा गया।