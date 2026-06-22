हादसों के हॉटस्पॉट पर प्रशासन की नजर, नागौर जिले में 40 नए ब्लैक स्पॉट चिह्नित

रिपोर्ट के अनुसार कई स्थानों पर 7 से 8 तक दुर्घटनाएं दर्ज हुईं, जबकि अनेक ब्लैक स्पॉट पर 5 से 6 लोगों की मौत और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। विशेष रूप से मिर्धा कॉलेज-वाटर वर्क्स चौराहा-स्टेडियम गेट मार्ग, रेण, लांपोलाई जंक्शन, थांवला बायपास तथा पादूकलां बायपास को अत्यधिक संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। प्रशासन और संबंधित सड़क एजेंसियों को इन स्थानों पर सुरक्षा उपाय बढ़ाने, संकेतक लगाने, सड़क डिजाइन में सुधार करने तथा यातायात नियंत्रण के अतिरिक्त इंतजाम करने की आवश्यकता बताई गई है, ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके।