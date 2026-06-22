नागौर में पशुपालन विभाग की जमीनों पर भूमाफिया का अवैध कब्जा

मेड़ता सिटी में बलदेव पशु मेला मैदान की कई खसरों में दर्ज भूमि पर अतिक्रमण चिह्नित किया गया है। नागड़ी क्षेत्र में पशु चिकित्सा उपकेंद्र के लिए आवंटित भूमि पर अवैध निर्माण कर कब्जा किए जाने का मामला भी रिकॉर्ड में दर्ज है। इतना ही नहीं, भेड़ एवं ऊन विभाग की हरसौर स्थित भूमि तथा नाहरसिंहपुरा क्षेत्र में चारागाह विकास परियोजना की भूमि पर भी अतिक्रमण की शिकायतें दर्ज हैं। दस्तावेजों के अनुसार इन दोनों स्थानों पर भी विभाग की जमीन के कई हिस्सों पर कब्जा किया गया है।