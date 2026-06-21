नागौर: खेत में काम करते समय दो युवकों की करंट से मौत, एक युवक 5 दिन बाद अमेरिका जाने वाला था

पुलिस के अनुसार हुडास निवासी मांगीलाल छीपा (33) पुत्र खाजू मोहम्मद तथा पड़ोसी गांव मुंदड़ा निवासी गजेंद्रसिंह राजपूत (28) पुत्र नानूसिंह रविवार सुबह करीब सुजानगढ़ तहसील के ग्राम मुंडवा स्थित सायरसिंह राजपूत के खेत में फव्वारे की पाइप बदलने और बुवाई संबंधी कार्य कर रहे थे। इस दौरान खेत के पास से गुजर रही 11 केवी विद्युत लाइन अचानक टूट गई और गीली मिट्टी में करंट प्रवाहित हो गया। दोनों युवक करंट की चपेट में आ गए और उन्हें संभलने अवसर तक नहीं मिला।