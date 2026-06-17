Jaisalmer: अंधड़ और बारिश से बिजली व्यवस्था को आया ‘करंट’…112 गांव अंधेरे में

जैसलमेर. जैसलमेर शहर के साथ ग्रामीण इलाकों में गत मंगलवार रात को आए तेज अंधड़ और बारिश के चलते आमजन से जुड़ी व्यवस्थाओं के बाधित होने के हालात उत्पन्न हो गए हैं। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जगह-जगह बिजली के खम्भे और बिजली के टावर जमींदोज हो गए, इससे कई ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी रात के बाद बुधवार को दिन भर बिजली आपूर्ति व्यवस्था सुचारू नहीं हो पाई। डिस्कॉम के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जिले के अलग-अलग इलाकों में कुल 1403 खम्भे क्षतिग्रस्त हो गए। इससे 112 गांवों में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था ठप हो गई है। इनमें 33 केवी के 113 खम्भे, 11 केवी के 904 और एलटी लाइन के 386 खम्भे क्षतिग्रस्त हुए हैं। डिस्कॉम के अधिशासी अभियंता प्रदीप बारूपाल ने बताया कि शहर में गत रात को बारिश का दौर थमने के बाद प्राथमिकता से विद्युत आपूर्ति को बहाल कर दिया गया था। वहीं ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान मोहनगढ़ और रामगढ़ क्षेत्र में हुआ है। वहां जल्द से जल्द व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए युद्धस्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। सीमावर्ती रामगढ़ से तनोट जाने वाले मार्ग पर बिजली का पोल गिर जाने से रात में आवाजाही बाधित हो गई थी।